Viol sur mineure: Chérif Mamadou Fall écope de 10 ans de prison

Mardi 19 Mars 2019

Chérif Mamadou Fall, né en 1953 a été attrait, ce mardi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour viol et détournement de mineure. Face au juge, la victime, M. Ndiaye, âgée de 11 ans, a maintenu ses accusations à l’encontre de son bourreau. « Je connais ce vieux je venais souvent chez lui. Il a l’habitude de me violer. A chaque fois, il menaçait de me tuer si jamais, je disais cela à quelqu'un », explique l’élève en classe de Cm1.



Le prévenu a battu en brèche ses allégations. « Je ne l’ai jamais touchée ou caressée. Je ne serre même pas la main à une femme. A chaque fois, c'est elle qui me donnait du jus de gingembre quand ma tension n’était pas stable. Je ne sais pas pourquoi elle veut me culpabiliser, mais je ne lui ai jamais remis de l’argent », s’est défendu Chérif Mamadou Fall, père d’un enfant. « Je suis divorcé d’avec ma femme. Et, je ne pouvais plus la satisfaire sexuellement », renseigne-t-il.



L’avocat de la partie civile a demandé lors de sa dernière plaidoirie, le franc symbolique. Et, pour le substitut du procureur, les avocats de la victime sont crédibles. Mais, le prévenu n’a amené aucune preuve de son impuissance.



Sous ce registre, le conseil de Chérif Mamadou Fall a plaidé la relaxe pure et simple. « Il faut que la culpabilité de mon client soit prouvée. Il faut de la certitude. Je vous demande d’ordonner l’expertise médicale pour démontrer la capacité sexuelle du sieur Fall», a sollicité la robe noire.



Le juge, statuant, a déclaré coupable le prévenu, avant de lui infliger une peine de 10 ans ferme.













Leral

