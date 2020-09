Viol sur sa cousine de 06 ans, il est arrêté 08 ans après Baye Laye Diakhaté, souligne L'AS, était en cavale depuis près d'une décennie. Il a été arrêté et il répondra de ses actes.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Septembre 2020 à 07:53 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le journal nous apprend qu'il avait commis un viol sur sa cousine, jadis âgée de six (6) ans.



Huit (8) ans après les faits, Baye Laye Diakhaté a été retrouvé et mis aux arrêts.



Il risque de passer de longs moments à la citadelle du silence.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos