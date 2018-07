Violation de contrat : Bougane Guèye Dany traine plusieurs de ses ex-employés en justice

Le départ des journalistes Mouhamadou Bitèye, Binta Dior Bitèye et Mamadou Awa Ndiaye pour la 7TV n’a pas été du goût du Président directeur général (Pdg) du groupe D-médias, Bougane Guèye Dany. Qui d’après L’As, a décidé d’assigner en justice ses désormais ex-employés pour «violation des clauses du contrat de travail».



Le journal indique qu’il avait servi le 24 mai dernier, une sommation interpellatrice aux trois journalistes et à la Directrice général de 7TV, Maimouna Ndour Faye. A prés quoi, il est revenu à la charge en leur servant une citation à comparaître. Ainsi, les journalistes Mouhamadou Bitèye, Binta Dior Bitèye (plus connue sous le nom de Adja Bitèye) et Mamadou Awa Ndiaye seront aujourd’hui devant la barre du Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar.