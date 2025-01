Violation des droits de la défense : Me El Hadj Diouf annonce un appel dans le procès des gardes du corps de Samm Sa Kaddu Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Me El Hadji Diouf/ Saliou Ndong Me El Hadj Diouf, avocat des 80 gardes du corps de Samm Sa Kaddu, a exprimé sa déception face au verdict prononcé par le tribunal de Grande instance de Saint-Louis. Il a indiqué son intention de faire appel, affirmant que ses clients sont entièrement innocents. « Nous […] Sénégal Atlanticactu/ Me El Hadji Diouf/ Saliou Ndong Me El Hadj Diouf, avocat des 80 gardes du corps de Samm Sa Kaddu, a exprimé sa déception face au verdict prononcé par le tribunal de Grande instance de Saint-Louis. Il a indiqué son intention de faire appel, affirmant que ses clients sont entièrement innocents. « Nous sommes déçus par la décision d’aujourd’hui, mais pas étonnés. Nos clients sont totalement innocents », a-t-il déclaré. L’avocat a souligné une atteinte aux droits de la défense dès le début de la procédure, citant l’article 5 du règlement 5 de l’UEMOA, qui garantit le droit à l’assistance d’un avocat dès l’interpellation. « La violation de ce droit invalide toute la procédure », a-t-il insisté, précisant que les accusés n’ont jamais été informés de leur droit d’être assistés par un avocat. Me Diouf a confirmé qu’il fera appel en se basant sur cet argument : « Nous allons immédiatement interjeter appel en mettant en avant cette exception qui aurait dû être retenue, car elle est fondée. Ces jeunes n’ont pas bénéficié de l’assistance juridique à laquelle ils ont droit. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/violation-des-droits-de-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager