Violation du couvre-feu à Touba: 17 chauffeurs, 9 conducteurs de motos Jakarta et des braqueurs arrêtés L’état d’urgence et le couvre-feu ne dissuade pas les malintentionnés dans la ville de Touba. Et pour cause, dans la nuit du 15 au 16 avril 2020, la police a arrêté des individus armés de fusils, de gourdins et d’autres armes qui s’étaient introduits dans une maison pour commettre un vol. Par ailleurs, 17 chauffeurs ont été interceptés pour transport interurbain non autorisé en cette période d’état d’urgence, de même que 9 conducteurs de motos Jakarta. Touba a enregistré un second cas coronavirus, issu de la transmission communautaire, il y a deux jours.

