Violations présumées des droits humains et xénophobie en Mauritanie : Guy Marius Sagna va proposer la création d'une mission d'information parlementaire Largement relayées par la presse , des violations présumées des droits humains et une vague de xénophobie semble s’installer en Mauritanie. Alerté, le député-activiste, Guy Marius Sagna compte proposer la création d'une mission d'information parlementaire. Son post…

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Nuyu naa la !



Plusieurs nouvelles me viennent de la République Islamique de Mauritanie. J'entends parler de violations des droits humains et de campagne xénophobe contre les ressortissants sénégalais, maliens, ivoiriens et d'autres pays africains. Les informations de détention et d'expulsion inhumaines me parviennent tous les jours depuis un moment.



La Mauritanie est un État souverain, qui a le droit de fixer ses règles et les Sénégalais qui décident d'aller en Mauritanie, doivent les respecter.



Je vais proposer la création à l'Assemblée nationale du Sénégal, d'une mission d'information en Mauritanie visant à apprécier la situation de nos compatriotes sénégalais, des citoyens de la CEDEAO, des ressortissants africains et des migrants.



Je vais aussi interpeller le gouvernement sur la situation de nos compatriotes sénégalais en Mauritanie.



GMS,



Excellente semaine !





