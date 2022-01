Violence Electorale à Ngoye : un membre de Yewwi blessé par un proche du maire sortant La violence s’est invitée dans la campagne électorale de la coalition Yewwi Askan wi. Un membre de la coalition a été agressé et blessé lors d’un meeting au village de Keur Gana Diagne.

Une militante et responsable du maire sortant Ely Fall, du nom de Hélène Diouf, aurait envoyé son fils attaquer un membre de cette délégation conduite par sa tête de liste Mamadou Moustapha Ndong.



Elle s’est invitée à leur meeting portant un tee-shirt à l’effigie de son leader Ely Fall et au moment où le membre de la délégation a fini de prendre une photo de la foule, l’incriminé serait venu par derrière pour l’assommer avec un coup de bâton à bout portant.



Le blessé a été évacué à la case de santé de Batal pour recevoir les premiers soins. La coalition Yaw n’exclut pas de déposer une plainte contre la dame et son fils.



Les membres de la coalition Benno Book Yaakaar de Ngoye du maire sortant Ely Fall qui étaient en meeting dans la localité de Ndiouly déclarent ne pas être informés de cet incident.

