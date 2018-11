Violence au sein de l’APR : à quoi jouent les ‘’apéristes’’?

L’économie est en lambeaux et pourtant ils continuent de s’amuser plutôt que de se serrer la ceinture. Ils occupent l’actualité avec leurs noces d’investitures. Chaque démembrement de leur armée mexicaine voulant jurer fidélité au Général.



Hier, c’est leurs jeunesses qui étaient à l’œuvre. Mais on pourrait penser, au vu de la faible affluence notée au stade Iba Mar Diop, que la jeunesse sénégalaise a tourné le dos au Chef. Comme d’habitude et comme ils savent si bien le faire, ils se sont livrés, ces sauvageons du camp présidentiel, à quelques séances de pugilat.



A Mbour, c’était une querelle entre femmes, chacune essayant de prouver à l’autre son poids électoral. Bien entendu, c’est pour s’approprier la cagnotte quand le butin pour la campagne électorale sera distribué. Il faudra bien en profiter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait.



Après donc leur bamboula pour le parrainage, les voilà dans leur cycle d’investitures. Les cadres, les anciens, les jeunes, les femmes, les alliés etc., prochainement le grand bal avec l’ensemble de leurs mercenaires qui ont occupé le terrain ce week end. Pendant qu’ils s’amusent, les signaux sont au rouge.



Mais puisque le Chef va retourner au Groupe consultatif à Paris en décembre prochain, peut-être qu’il reviendra avec beaucoup de thunes dans la sébile. Au Ghana où le Chef a des c…, Nana Akufo-Addo a élaboré son budget comme il l'entend sans la tutelle du FMI avec qui le pays s'était engagé dans un programme triennal et qui est arrivé à échéance cette année. Une vraie indépendance économique à saluer !

Le Témoin