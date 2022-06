Violence: le Parti Conservateur met au banc des accusés l'Etat et une frange de l'opposition Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 06:48 | | 0 commentaire(s)| Le Parti Conservateur qui est dans l'opposition a soulevé une foultitude de griefs en ce qui concerne la situation du pays, surtout politique, qui est très tendue. Selon le porte parole Barkham Thiam, "il se passe des choses qu'on aurait jamais imaginé dans ce pays, surtout en politique. Une partie de l'opposition, comme le pouvoir ne font rien pour rien désamorcer la tension qui est palpable. Nous demandons tous à plus de responsabilité pour qu'on aille à des élections sécurisées et apaisées", a-t-il souligné.



