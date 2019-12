Violence policière contre la presse sénégalaise: "des actes ignobles qui menacent la liberté d’informer", dénonce Moustapha Diakhaté

L’ancien ministre-conseiller Moustapha Diakhaté et membre de l’Apr, a dénoncé la violence policière contre la presse Sénégalaise ce vendredi lors de la manifestation du Collectif Ñoo lank, contre la hausse du prix de l’électricité. Selon le responsable de l’Apr, « ces actes ignobles » menacent la liberté d’informer et ternissent l’image de la démocratie sénégalaise.



« A l’occasion de la manifestation organisée par le Collectif Ñoo lank, des journalistes ont été violemment brutalisés par des policiers. Ces faits sont d’une extrême gravité et ternissent dangereusement l’image de la démocratie sénégalaise »,a-t-il dit à travers une publication sur sa page Facebook. Avant d’ajouter que « le Ministre de l’intérieur doit diligenter une sérieuse enquête pour identifier et punir les auteurs de ces actes ».



Par ailleurs, l’ancien président du groupe parlementaire de la Majorité, souligne que « le Synpics doit, en ce qui le concerne, ester en justice contre les policiers fautifs ».



