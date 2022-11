Violence politique / Populations indignées: "Koumou diaral nga niaakeu sa bakane, sa..."

La violence sur le terrain politique est de plus en plus fréquente entre l’opposition et le pouvoir au Sénégal. L'on pourrait même se risquer de dire que c'est devenu une tradition.

Selon certains accrochés par Leral, "on peut faire de la politique sans verser dans la violence d'autant que la violence ne peut être un programme servi aux populations".

Pour d'autres, "la vie a plus de valeur que la politique. On ne peut comprendre que l'on se fasse blesser gravement avec des séquelles qui vous suivent toute votre vie durant. Ou que l'on se fasse tuer banalement", ont-ils analysé lucidement.