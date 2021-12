Violences Basées sur le Genre : Un mémorandum remis à l'inspecteur d'académie de Kolda

Mobiliser les jeunes de la communauté et du milieu scolaire, amener les parents d'élèves, les autorités, et les responsables de l'école à s'engager dans la lutte contre les VBG/MGF tel est l'objectif d'une caravane de plaidoyer organisée par le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (GEEP) de Kolda ce vendredi avec comme slogan campagne "Touche Pas A ma Sœur" qui a fait un tour au CEM Gadapara avant de déposer un mémorandum auprès de l'inspecteur d'académie se Kolda.



Le patron de l'académie de Kolda Samba Diakhaté qui a reçu le mémorandum avec joie a d'abord remercié et encouragé le GEEP dans la lutte contre les VBG et MGF avant de recommander aux filles à l'abstinence et à faire face à toutes les menaces à travers les formations qu'elles reçoivent .



Mamadou B.Diallo

Source : https://www.exclusif.net/Violences-Basees-sur-le-G...