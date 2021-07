Violences à l’Ucad : 45 étudiants exclus, dont 1 de manière définitive Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

Les sanctions sont tombées à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) suite au saccage des restaurants, en début juin, par les étudiants mécontents des résultats des élections des amicales. En effet, parmi les 250 étudiants convoqués, vendredi dernier devant le Conseil de discipline, 45 ont écopé vendredi, de lourdes sanctions, selon une source de Lesoleil.sn. Le Conseil a prononcé 37 exclusions pour 5 ans, 37 exclusions pour 2 ans et une exclusion définitive. La plus lourde sanction est infligée au pensionnaire qui avait arraché un micro à un professeur en plein cours. Un acte que le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) avait d'ailleurs déploré à travers un communiqué de presse. A noter que 9 étudiants ont été réprimandés, 21 autres ont bénéficié d'une relaxe pure et simple, alors que 10 autres sont suspendus en attendant leur audition. Pour rappel, dénonçant ces actes de violences lors de son discours à Matam, en marge de sa tournée économique dans le nord du pays, le président de la République, Macky Sall, avait demandé à la communauté universitaire de « prendre ses responsabilités ». Salla GUEYE



Source : http://lesoleil.sn/violences-a-lucad-45-etudiants-...

