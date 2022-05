Violences, agressions et insécurité: Le diagnostic froid de Pr. Djiby Diakhaté Rédigé par leral.net le Samedi 21 Mai 2022 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| Recrudescence des violences, agressions et insécurité au Sénégal, particulièrement à Dakar. Un phénomène revu par le Professeur en sociologie, Djiby Diakhaté. A l'en croire, il y a différentes formes de violences. Des violences physiques, morales et économiques. Pour éradiquer ce fléau, il faut que les populations soient plus solidaires. Il exhorte aussi à la valorisation des gens modèles, pour que les enfants puissent suivre leurs pas.



