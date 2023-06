Violences au Sénégal: Claudy Siar demande à Ousmane Sonko d'appeler au calme...

Claudy Siar a tweeté ce vendredi pour demander à Ousmane Sonko d'appeler au calme. " Je demande, j'implore Ousmane Sonko d'appeler au calme", a-t-il écrit.



Le présentateur et producteur à RFI s'est dit très sensible aux morts d'hommes notés au Sénégal.



" Il y a trop de morts et de destructions inutiles. Aucune victoire politique ne mérite le sacrifice de tant de jeunes sénégalais", a-t-il déclaré. Et de conclure " Aucune déception ne mérite la destruction de la nation sénégalaise".