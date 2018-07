Violences conjugales à Touba : Bara Sow bastonne son épouse de 18 ans et prend la fuite pour échapper à la prison Bara Sow est dans de sales draps. Après avoir battu sa jeune épouse, Coumba Diop, à qui il a occasionné de graves blessures au corps, l’homme a préféré prendre la tangente. Sa victime a commis l’avocat Me Abdoulaye Babou pour le traîner devant les tribunaux.



Un mariage réussi, ce n’est pas ce dont Coumba Diop peut de vanter. Agée à peine de dix-huit ans, cette jeune femme vit l’enfer dans son ménage depuis qu’elle a dit « oui » au sieur Bara Sow, il y a maintenant quatre mois. En fait, toutes les occasions sont bonnes pour Bara Sow de lever la main sur sa femme. Leur première grosse altercation est survenue le jour même de la dernière fête de Korité.



Mais, le week-end dernier, la violence a eu une proportion démesurée. Sous prétexte que Coumba Diop l’avait contredit et ainsi contrarié, en refusant d’attacher à sa convenance la moustiquaire, Bara Sow s’est saisi d’un fil électrique avec lequel il l’a énergiquement frappée, lui occasionnant ainsi plusieurs blessures sur le dos, le visage, les joues, le ventre, et sur les membres supérieurs et inférieurs.



Ensanglantée et perdue, c’est quasiment toute nue que Coumba Diop a fui de chez son mari au quartier Sékhawgui de Touba, vers 4 heures du matin, pour trouver refuge chez ses parents à Touba Madiyana. Mais, depuis hier lundi, l’affaire a atterri devant la Justice. Contre l’avis de ses parents, qui ont voulu gérer l’affaire à l’amiable, celle-ci a commis Me Abdoulaye Babou pour défendre ses intérêts dans la procédure judiciaire contre son violent de mari. C’est l’avocat lui-même qui a donné l’information, non sans expliquer qu’il a déjà saisi d’une plainte le procureur de la République près le Tribunal départemental de Mbacké.



