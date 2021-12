Violences dans les stades: Le "weur ndombo" et le "petit pont" de Macky Sall Sall à la lutte et aux navétanes Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le Chef de l’Etat a invité le Ministre des Sports, à proposer, en relation avec le Ministre de l’Intérieur et le mouvement associatif, "un plan national de lutte contre les violences dans les stades et terrains de football".

Cette mesure est une réponse aux récents débordements qui ont eu lieu dans des enceintes sportives. La dernière en date a causé une mort et une trentaine de blessés au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, lors d’un match de Navétanes.



De manière générale, le président de la République demande aux ministères concernés (Justice, Forces armées, Intérieur et Sports), de " faire toute la lumière sur les évènements tragiques survenus à Rufisque et de prendre les dispositions requises pour assurer la sécurisation des manifestations et infrastructures sportives ".



Enfin, il demande aux ministre des Sports; " de prendre les mesures conservatoires nécessaires (y compris la suspension des compétitions) à la maîtrise systématique du calendrier, de la durée et des activités ".



Les navétanes, un mouvement à réorganiser ?

