Violences électorales: L'Etat prend les choses en main Face à la montée de la violence et pour parer à toute éventualité, les autorités à travers le Ministre de l'Intérieur, ont pris la ferme décision d'assurer la sécurité des différents candidats à la présidentielle. A cet effet, des éléments de la Police Nationale et de la Gendarmerie seront mis au service de leur sécurité respective jusqu'à la fin des élections.

Le communiqué de préciser que le Gouvernement ne saurait tolérer la violence d'où qu'elle vienne. C'est la raison pour laquelle, les forces de sécurité et de défense sont à pied d'oeuvre pour rechercher et appréhender les responsables de cette tuerie de Tambacounda afin de les présenter à la justice.



Aly Ngouille invite par ailleurs les populations à rester calme et à faire confiance à nos forces de défense, qui ne ménageront aucun effort pour garantir la poursuite normale de la campagne électorale et d'assurer un scrutin apaisé.

