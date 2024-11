Violences électorales : Le Procureur de Saint-Louis envoie en prison tous les gros bras de la sécurité de « Samm Sa Kaddu » Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 19:48 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Saint-Louis/ Babacar Sy Le Procureur de la République de Saint-Louis a délivré un mandat de dépôt à l’encontre des 81 individus interpellés suite aux violences survenues au marché Sor. Ces personnes qui assuraient pour la plupart la sécurité des leaders de la coalition « Samm Sa Kaddu », ont été arrêtées dans la nuit près de Bambilor et transférées à Saint-Louis dans la matinée. Les mis en cause sont poursuivis pour diverses actions allant des coups et blessures volontaires aux violences, voies de fait , vols avec violences, destruction de biens appartenant à autrui, détention illégale d’armes, de munitions et d’explosifs, et violation de l’arrêté N° 026507 du 22 Octobre 2024 portant interdiction de port d’armes de toute catégorie, de munitions et d’explosifs dans la période allant du 17 Octobre au 17 Décembre 2024. Ces individus étaient présents lors des incidents qui ont opposé des manifestants à des commerçants. Les investigations en cours permettront de déterminer précisément le rôle de chacun dans ces violences. Ces 81 personnes seront présentées devant le tribunal dans les prochains jours, dans le cadre d’une procédure de flagrant délit.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Saint-Louis/ Babacar Sy Le Procureur de la République de Saint-Louis a délivré un mandat de dépôt à l’encontre des 81 individus interpellés suite aux violences survenues au marché Sor. Ces personnes qui assuraient pour la plupart la sécurité des leaders de la coalition « Samm Sa Kaddu », ont été arrêtées dans la nuit près […]Source : https://atlanticactu.com/violences-electorales-le-...

Accueil Envoyer à un ami Partager