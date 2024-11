Violences électorales : Pastef porte plainte contre Barthélémy Dias, Bougane Guèye Dany, Pape Djibril Fall, Mansour Faye, Assane Diouf et X

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

La plainte de Pastef contre Barthélémy Dias, Bougane Guèye Dany, Pape Djibril Fall, Mansour Faye, Assane Diouf et X. permettra à la justice de définitivement situer la responsabilité des commettants et commanditaires des nervis dans les cortèges et qui sèment la terreur.



Voilà une jurisprudence, si elle est accompagnée de sanctions fermes, sévères mais impartiales, va clore le cycle de violence commanditée par des leaders en mal d’existence politique.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook