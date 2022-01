Violences électorales à Yeumbeul-Sud : Le camp d’Amadou Hott accuse «les nervis de Bara Gaye»

«Pour la seconde fois en moins d'une semaine, notre campagne pour la conquête de la mairie de Yeumbeul-Sud a été attaquée par les nervis du maire sortant Bara gaye.vendredi, au quartier ndiayenne, notre meeting organisé par le camarade Modou Mbéne a été attaqué à coups de pierres. Dimanche, c'était une tentative d'agression contre le domicile de notre candidat, le ministre amadou Hott. a chaque fois, nous avons géré nos partisans et continué ànous concentrer sur notre objectif », a indiqué ibrahima Sow



«Comme tout le monde l'a constaté, Bara gaye prépare déjà ses militants à une défaite cuisante. il ne lui reste que la violence, son arme favorite, la seule dans laquelle il se sent à l'aise, pour espérer empêcher les yeumbeulois de confirmer leur choix dans les urnes, en élisant le ministre amadou Hott maire », son le chef de cabinet de ce dernier.



«Nous prenons l'opinion à témoin quant à notre détermination à continuer notre marche pour l'application du programme accès et la réalisation du Yeumbeul Bou Bess. Par conséquent, nous prendrons toutes les dispositions afin qu'aucun n'obstacle n'entrave la réalisation de nos ambitions pour Yeumbeul-Sud », a-t-il mis en garde.

Libération