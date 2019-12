Violences en Éthiopie: La police fédérale déployée dans 45 universités

Rédigé par Mamadou Mangane le 12 Décembre 2019 à 09:36

La décision de déployer la police fédérale a été prise par le ministère des Sciences et de l’Éducation supérieure pour ramener le calme et la sérénité dans les universités. Depuis début novembre, sept étudiants ont été tués et des dizaines blessés dans des heurts à caractère ethnique.