Violences en pleine campagne électorale : « les auteurs répondront de leurs actes quelle que soit leur appartenance » (Diomaye)

Il y a quelques jours, avant le début de la campagne électorale, le chef de l’Etat s’est adressé au peuple sénégalais et en particulier, les acteurs politiques qui seront sur le terrain pour parler aux militants et sympathisants. Mais le message du président Bassirou Diomaye Faye ne semble pas être bien perçu. En effet, des actes de violence ont été enregistrés avec certaines coalitions déclenchant les réactions des ministères de la justice et de l’intérieur. Mais le président de la République, à son retour de voyage, réitère son appel à la paix et la stabilité dans l’espace politique. « J’ai échangé avec le ministre de la justice suite à ces incidents. Il fera son travail et tous ceux qui seront impliqués dans ces actes de violence seront identifiés et sanctionnés quelle que soit leur leur appartenance politique », déclare Bassirou Diomaye Faye qui invite à plus de lucidité dans l’espace politique en favorisant les discours programmatique qui ont plus de finalité chez les populations que tout autre acte de violence

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Violences-en-pleine-camp...