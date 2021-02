Violences et usage d’armes blanches au Coud : mise en garde et menaces de sanction de la Direction Réagissant suite à l’importante saisie d’armes blanches opérée ce dimanche 21 février 2021 l’Université, la Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a publié un communiqué mettant en garde les étudiants.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 19:56 | | 0 commentaire(s)|

Le document signé Maguette Sène, leur Directeur souligne avoir constaté des scènes de violences au Campus social, où les protagonistes faisaient usage d’armes blanches.



Ces dangers et menaces à l’intégrité physique de la communauté universitaire, entrent en violation flagrante du règlement intérieur du Coud d’où sa mise en garde. Car la Direction compte saisir les moyens pour arrêter pareils faits et tout étudiant épinglé s’expose à des sanctions disciplinaires, dit le document.



Pour rappel, sur ordre du Directeur du COUD, Maguette Sene, les agents chargés de la sécurité de l’Université de Dakar ont procédé à une opération de ratissage au sein du Campus , avec à l’arrivée une importante saisie de machettes, gourdins, couteaux, marteaux et autres….



