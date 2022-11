Violences faites aux femmes: Les fortes menaces et mesures de Macky Sall Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Novembre 2022 à 22:04 | | 0 commentaire(s)| Le président de la République Macky Sall a présidé ce matin, la deuxième conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive. Lors de son discours, il a lancé un message fort contre les violences faites aux femmes. Ainsi, le chef de l'Etat a parlé à haute voix, devant une assistance exceptionnelle : " Ça suffit, la brutalité ! Ça suffit, la maltraitance ! Ça suffit, le harcèlement ! Ça suffit, les brimades ! Ça suffit, les insanités, le viol et autres sollicitations non désirées...



