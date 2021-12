Violences politiques: Amsatou Sow Sidibé invite l’Etat à bannir les milices privées Ce mardi 30 novembre 2021, s’est tenu à la Maison de la Presse, un panel organisé par Seneweb sous le thème : « Les violences politiques au Sénégal ». Cet évènement a vu la participation d’éminents acteurs politiques et sociaux parmi lesquels, la professeure Amsatou Sow Sidibé. Dans l’esprit de la thématique, l’universitaire a préconisé au Gouvernement de mettre un terme aux sociétés militaires privées. « Je voudrais que l’Etat bannisse l’existence des milices privées dans notre pays car, nous n’en avons pas besoin », propose-t-elle.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 09:37

Autre point d’inquiétude évoqué par la présidente du mouvement Car Lenen, le processus électoral qui est, de son avis, entaché de doutes. « Oui, il y a des suspicions sur le processus électoral, on ne sait pas si ça se déroulera normalement ou si des défaillances seront constatées et qui porteront atteinte à la démocratie », craint-elle.



Enfin, Pr. Amsatou Sow Sidibé de lancer un dernier appel à l’endroit du gouvernement, sur la modification récurrente des textes qui régissent de loi.



« Je souhaite que l’Etat respecte la sacralité de notre constitution. Aux États-Unis depuis les années 1700, il n’y a pratiquement pas eu de réforme de la constitution. Mais pourquoi nous, nous tripatouillons notre constitution? », argue-t-elle.









