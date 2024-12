Violences préélectorales : 112 demandes d’indemnisation approuvées Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Cheikh Diba/ Saliou Ndong Cent douze dossiers d'indemnisation de victimes des violences préélectorales survenues au début de cette année ont été « approuvés » par les autorités, qui tentent d'identifier 268 cas considérés comme « les plus urgents », a annoncé mardi à Dakar le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. « 112 dossiers ont déjà été approuvés », a déclaré M. Diba devant les députés lors de la séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2024. « Quatre-vingt-dix-neuf dossiers ont été traités, pour un montant total de 108 millions de francs CFA », a-t-il ajouté, selon un rapport de Seneweb. Cependant, certains députés estiment que les montants versés aux victimes des violences préélectorales sont insuffisants, 99 personnes ayant reçu en tout 108 millions de francs CFA.



Source : Source : https://atlanticactu.com/violences-preelectorales-...

