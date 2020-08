Violences sur son ex-copine - Pour un "Leewtoo", Pape Thialis Faye arrêté puis mis en LP Le promoteur Pape Thialis Faye qui a réussi à décrocher les combats Lac de Guiers 2 vs Boy Niang 2 et Sa Thiès vs Garga Mbossé a fait parler de lui sur le terrain judiciaire. Il avait été arrêté puis remis en liberté provisoire.

L'Observateur qui donne l'information parle de violence qu'il aurait commises sur son ex-copine, ce qui lui a amené ces déboires.

Il avait été mis aux arrêts puis remis en liberté provisoire.



Un deuxième promoteur qui a pignon sur rue a été mis au gnouf, après Luc Nicolaï qui a bénéficié cependant de la grace présidentielle.



