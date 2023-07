Violences urbaines en France : 79 policiers et gendarmes blessés, 2560 incendies déclarés (Ministère) Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juillet 2023 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère français de l’Intérieur publie son bilan chiffré de la nuit, en baisse mais toujours très élevé. Même si Gérald Darmanin affirme que les violences d’une «intensité bien moindre» que les précédentes, le nombre de blessés et bâtiments incendiés reste très élevé. Il y a eu «79 policiers et gendarmes blessés», assure le ministère, dans un bilan encore provisoire, […] Le ministère français de l’Intérieur publie son bilan chiffré de la nuit, en baisse mais toujours très élevé. Même si Gérald Darmanin affirme que les violences d’une «intensité bien moindre» que les précédentes, le nombre de blessés et bâtiments incendiés reste très élevé. Il y a eu «79 policiers et gendarmes blessés», assure le ministère, dans un bilan encore provisoire, qui recense un total de 1 350 véhicules ont été incendiés, 234 bâtiments incendiés ou dégradés et 2 560 incendies comptabilisés sur la voie publique, selon la même source, contre respectivement 1 900 véhicules et 492 bâtiments atteints la nuit précédente. Le ministère ajoute 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie. Des chiffres qui font relativiser l’analyse de Gérald Darmanin : il y a eu un nombre moins important de voitures brûlées lors de 20 des 21 nuits des révoltes de 2005 que pour la seule de vendredi à ce samedi, et 233 bâtiments publics (300 en comptant le privé) avaient été brûlés sur la totalité des trois semaines il y a dix-huit ans. Contre 234 lors des dernières 24 heures.



Source : Source : https://lesoleil.sn/violences-urbaines-en-france-7...

