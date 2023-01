Violent accident sur l’axe Louga-Saint-Louis: Plus de 15 morts annoncés ! Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur la tragédie de Sikilo (Kaffrine) de la semaine dernière causant 41 morts et des dizaines de blessés, un autre accident mortel s’est produit lundi matin, peu avant 6h, sur la Route nationale n°2, à hauteur du village de Ndieye, dans la commune de Ngueune Sarr. Le bilan […] Alors qu’on n’a pas encore fini d’épiloguer sur la tragédie de Sikilo (Kaffrine) de la semaine dernière causant 41 morts et des dizaines de blessés, un autre accident mortel s’est produit lundi matin, peu avant 6h, sur la Route nationale n°2, à hauteur du village de Ndieye, dans la commune de Ngueune Sarr. Le bilan provisoire fait état d’au moins 15 décès et des blessés dans un état critique, d’après des témoins et premiers secouristes. Selon des informations obtenues, il s’agit d’une collision entre un car de transport en commun communément appelé « Ndiaga Ndiaga » et un camion qui transportait de la marchandise. Le car, en provenance de Nguith Fall, dans la commune de Sakal, a fait face au camion en voulant éviter un âne. Selon les mêmes sources, les accidentés, dont certains sont issus d’une même famille, voulaient rentrer chez eux avant l’entrée en vigueur de la grève illimitée annoncée par les transporteurs pour compter de ce mardi. Alertés, les éléments des sapeurs-pompiers de Louga, aidés par la gendarmerie de la localité, ont évacué les blessés et déposé les corps sans vie au district sanitaire hospitalier régional Amadou Sakhir Mbaye de la capitale du Ndiambour. Nous y reviendrons… S.G



Source : Source : http://lesoleil.sn/http-lesoleil-sn-violent-accide...

