Violent choc du député Moustapha Guirassy :Vidéo, images et explications d’un témoin Le député Moustapha Guirassy a subi un violent choc dans un accident de la route avec un camion malien ce dimanches, sur la route de Tamba. Selon une vidéo partagée et les infos partagées par son auteur, le chauffeur aurait tenté d’éviter un chien qui traversait cette autoroute. Malheureusement la voiture 4x4 a dérapé pour heurter violemment un camion en panne, garé sur la bas côté de cette voie.

DIEU merci, le député s'en est sorti avec des blessures, mais son chauffeur dans un état grave est soin intensif, dans un bloc opératoire.



Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Septembre 2021 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|



