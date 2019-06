Violent incendie à Koungheul: plus de 100 millions FCfa de pertes Un violent incendie s’est déclaré à, dans une boutique, à Koungheul, rapporte la RFM, ce jeudi. Des pertes estimées à plus de 100 millions de francs Cfa sont à déplorer, selon la même source. Les causes de l’incendie n’ont pas été révélées. Nous y reviendrons.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juin 2019 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|



