Violent incendie à Pikine Djeddah thiaroye Kao : d'énormes dégats notés à côté du marché Peund dans la nuit du 25 Avril 2022. Beaucoup de dégâts matériels notamment ; 11 moutons , deux places de tapisseries ravagés , , 2 voitures calcinées , 3 chambres calcinées et beaucoup d'autres objets réduits en cendre . On n’a noté pas de perte de vie humaine car les sinistrés ont vite fait abandonné les lieux .

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

L'incendie a commencé vers 3 heures du matin jusqu'à son extinction à 7 heures du matin par les soldats du feu .



Félicitations aux sapeurs pompiers pour leur professionnalisme qui ont mobilisé 3 engins ou camions d'eau pour avoir maîtrisé le feu . Par ailleurs , les agents de la Sénélec se sont rendus sur les lieux durant les flammes pour couper le secteur afin de faciliter le travail des sapeurs pompiers .



Aussitôt informé , les autorités locaux en l'occurrence le nouveau Maire de Djiddah Thiaroye Kao , s'est rendu sur les lieux après avoir constaté les importantes pertes d’ordre matériel. Il a compati au désarroi des ces braves commerçants et s’engage à les accompagner en ces moments difficiles. Il a profité pour les appuyer en denrées alimentaires de première nécessité comme du riz , de l'huile, etc...



Les populations sinistrées ont remercié le Nouveau Maire pour ce geste hautement humanitaire.



Mor Daga Sylla

Habitant de Djeddah thiaroye Kao .









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook