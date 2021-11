Violent incendie au Technopôle de Pikine: Plus de 50 véhicules calcinés, des millions réduits en cendre C'étaient l'émoi et la consternation dimanche, sur le site du Technopôle de Pikine, derrière le cimetière de Pikine. Un incendie d'une rare violence a ravagé deux garages, un garage de mécanique et un atelier de tôlerie. Le bilan est lourd. Les dégâts sont énormes.

L'un des propriétaires de l'atelier de mécanique soutient que plus de 50 véhicules ont été calcinés et réduits en flammes. Mamadou Bagayoko, puisque c'est de lui qu'il s’agit, évalue les pertes financières à près de 200 millions FCfa emportés par l'incendie.



« Dans mon garage dont c'est Bakary Guèye qui est le chef, nous avons perdu plus de six véhicules de luxe. Des véhicules qui coûtent des millions fCfa. Dans l'atelier de tôlerie, les dégâts sont très énormes. Des dizaines de véhicules sont partis en fumée. C'est catastrophique ce qui nous est arrivé », se désole Mamadou Bagayoko dit Bambara.



Pour le moment, les origines du feu restent inconnues. « Nous avons été alertés dimanche, par les voisins. À notre arrivée, nous avons tout fait pour éteindre le feu mais en vain, à cause du vent. Sous la puissance des flammes, les véhicules ont pris feu et ont été tous réduits en cendres », témoigne avec amertume une victime.



Les chefs de garages, propriétaires des ateliers et des véhicules sont sous le choc. Ils sont totalement désemparés. « Certains propriétaires de véhicules ruminent leur colère et agitent l'idée d'être remboursés. Mais, nous n'avons pas les moyens. Nous invitons notre ministre de tutelle à venir sur les lieux pour s'enquérir des dégâts de l'incendie, afin de pouvoir nous soutenir », sollicite M. Bagayoko.



Il rappelle aussi aux autorités la nécessité de leur offrir quatre hectares de terres sur le site, pour construire des garages modernes et éviter de pareils incendies.











Par Fara Michel Dièye