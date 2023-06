Violentes manifestations : Me Aïssata Tall Sall rassure les membres du corps diplomatique Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a tenu ce jeudi 8 juin une réunion d’information à l’attention des représentants diplomatiques accrédités au Sénégal. Une occasion pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Me Aïssata Tall Sall, d’évoquer avec ses hôtes les récents événements survenus dans le pays et de présenter les […] Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a tenu ce jeudi 8 juin une réunion d’information à l’attention des représentants diplomatiques accrédités au Sénégal. Une occasion pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Me Aïssata Tall Sall, d’évoquer avec ses hôtes les récents événements survenus dans le pays et de présenter les mesures prises par le gouvernement. Dans son discours d’ouverture, le ministre a annoncé que le gouvernement avait publié un livre sur les événements, qui serait distribué à chaque personnalité présente à cet événement. Par la suite, Me Aissata Tall Sall a rappelé les engagements du gouvernement en matière de maintien de l’ordre, tout en assurant que la situation reviendrait au calme. Le ministre des Affaires étrangères du Sénégal a révélé que des procédures judiciaires ont été engagées pour déterminer les responsabilités liées aux récents événements survenus dans le pays. Au nom du corps diplomatique au Sénégal, le doyen des ambassadeurs a pris la parole pour exprimer ses condoléances au peuple sénégalais. Saluant l’initiative du ministre des Affaires étrangères de réunir le corps diplomatique, Jean Koe Ntonga a souligné la détérioration de la vie socio politique sénégalaise selon le constat du corps diplomatique. L’ambassadeur du Cameroun au Sénégal a félicité la tenue du dialogue national organisé par le président Macky Sall. Le corps diplomatique reste convaincu que ce dialogue aboutira à des solutions consensuelles et permettra le déroulement pacifique de l’élection présidentielle de 2024.



Source : https://lesoleil.sn/violentes-manifestations-me-ai...

