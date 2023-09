Violents affrontements à Khossanto (Kédougou) : Deux morts et plusieurs blessés enregistrés Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2023 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Deux personnes ont perdu la vie lundi après-midi au cours de violentes manifestations qui ont éclaté le même jour dans la commune de Khossanto, a-t-il appris. Les jeunes de ladite localité et ceux du village de Mama Khono protestent contre la modification de l’arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée. D’après l’APS, les manifestants ont barré la route reliant Sabodala à Bembou à l’aide de débris de briques, de branches et de troncs d’arbre, bloquant toute circulation dans la zone. « Les échauffourées entre manifestants et forces de l’ordre ont fait deux morts et plusieurs blessés très graves », a indiqué une source hospitalière. Plusieurs dégâts matériels ont aussi été enregistrés à Khossanto et Mama Khono, où les manifestations se poursuivent. Les jeunes continuent à ériger des barricades pour barrer les principales voies d’accès de Khossanto. Les gendarmes déployés pour rétablir l’ordre font parfois usage de grenades lacrymogènes pour tenter de disperser la foule. L’arrêté retiré Par ailleurs, Seneweb informe que l’arrêté du préfet qui est à l’origine des émeutes dans la commune de Khossanto (département de Saraya) a été tout simplement annulé. Ledit texte a été abrogé, sur ordre du ministre de l’Intérieur. Il visait la modification et le remplacement de l’arrêté N° 0033/PD/SRY du 16 août portant création de la commission chargée du recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée de la société minière Endeavour Mining basée à Sabodala Dans cet arrêté à l’origine de la discorde, des correctifs ont été apportés dans la composition et le fonctionnement de la commission de recrutement. Ainsi, les autorités administratives qui, jusque-là, jouaient le rôle de coordonnateurs au sein de ces commissions, les président dorénavant. Ce qui n’est pas du goût des jeunes qui perçoivent dans cette décision une mainmise des autorités sur le recrutement.` Dans l’ancien arrêté n°033 du 16 août 2016, les chefs de village présidaient les commissions de recrutement de la main-d’œuvre locale et les sous-préfets des arrondissements de Sabodala, Bembou et le préfet du département de Saraya étaient de simples coordonnateurs.



