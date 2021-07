Viols et actes de barbarie sur une gamine de six ans: Babacar Ndiaye arrêté aux Parcelles Alors que les populations sont préoccupées par la pandémie de la troisième vague de la Covid 19, certains ont d'autres objectifs, pervers ceux-là.

En effet, Babacar Ndiaye, taxé de prédateur par Libération a commis des viols et des actes de barbarie envers A.D, une fille âgée seulement de six (6) ans.



Selon le journal, Babacar Ndiaye a abusé de la fillette à trois (3) reprises.



La victime présumée dit aux enquêteurs: "il a mis du piment dans mon sexe", raconte-t-elle innocemment.

