Virage Almadies: Terrible accident entre 2 bus Tata qui faisaient la course

Lundi 2 Septembre 2019

Encore deux bus Tata qui font un accident en faisant la course sur les routes de Dakar. Cette fois-ci, il s’agit de deux bus de la ligne 36. Les faits se sont déroulés au virage des Almadies, en face de la NSIA Banque.



Selon les témoins, ils faisaient la course jusqu’à provoquer un terrible accident. La circulation au niveau des Almadies seraient actuellement un véritable calvaire à cause des bouchons. Nous y reviendrons…

