Visas- Pour répondre à des quotas : Le Consulat de France à Dakar accusé de refus arbitraire de dossiers

Mercredi 11 Mars 2020

L’accusation de rejet arbitraire d’accorder des visas à des demandeurs est considérée par certains, comme étant de l’intox et non de l’information. Puisque, l’instruction d’un dossier est toujours individuelle.



Ainsi, il a été précisé qu’un dossier de demande de visa est analysé en fonction des pièces produites par le demandeur et en fonction de la réglementation française et européenne applicable en matière de visas.



Alors, rejette-t-on, il n’existe pas de critère chiffré qui présiderait à la délivrance ou non des visas. A ce titre, 60% des visas Schengen à Dakar sont délivrés par la France. De même, le Consulat général de France à Dakar est celui qui délivre le plus de visas de long séjour, notamment pour études et pour établissement familial, parmi tous les pays européens. Cela est dû aux liens historiques et familiaux forts, existant entre nos deux pays.



Seynabou Diakité Leral

