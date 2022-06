Visite: 115 logements offerts aux militaires et familles par Me Sidiki Kaba Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juin 2022 à 07:50 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, a effectué ce vendredi une importante visite dans deux camps militaires de Dakar. Après le camp Lemonnier, situé à Colobane, le ministre, accompagné du Général Moussa Fall, s'est rendu au camp Idrissa Seck où 115 logements ont été offerts aux militaires et à leurs familles.



