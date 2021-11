Visite à Dakar / La Fatwa de Cheikh Mahi Niass aux acteurs politiques : « Cessez d’ameuter les jeunes pour des considérations politiques. L’idéal pour vous tous, doit être la sauvegarde de la paix et la stabilité » Rédigé par leral.net le Samedi 20 Novembre 2021 à 00:59 | | 0 commentaire(s)|

Sa visite à Dakar est symbolique ou même prophétique, car venant livrer un message à tout un peuple. Arrivé hier dans la capitale Sénégalaise, le Khalife général Serigne Cheikh Mahi Ibrahim Niass a adressé un message à toute la classe politique pour les inviter à pacifier l’espace, mais surtout à épargner cette jeune génération qui constitue l’avenir du pays. « Ayez un esprit rassembleur et pacificateur. Aujourd’hui, le pays n’a pas besoin d’être secoué chaque jour avec des querelles politiques. La solution, ce n’est pas d’ameuter les jeunes pour des combats personnels. Mais il faut qu’en tant qu’acteurs politiques, vous puissiez apporter des solutions aux problèmes récurrents des Sénégalais, particulièrement, les jeunes parce que nous avons le sol et la jeunesse. Donc, les inciter à entreprendre pour le développement du pays », a lancé le Cheikh qui est venu ce vendredi, assister au Hadratoul Jummah au cours duquel, toute la famille de Médina Baye a pris part.



C’est ainsi, qu’après le message de non violence, Serigne Mahi Ibrahima Niass appelle l’opposition comme le pouvoir, à des stratégies plus productives et qui peuvent soutenir le développement socio-économique du Sénégal.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Visite-a-Dakar-La-Fatwa-...

