Visite à Dakar du secrétaire d’Etat adjoint américain : Kurt Campbell pour un partenariat solide entre le Sénégal et les Etats-Unis

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024

«Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell, était au Sénégal, les 17 et 18 juillet 2024, pour réitérer l’engagement continu des États-Unis envers le solide partenariat entre nos deux pays pour souligner notre dévouement commun aux principes de la démocratie, de la croissance économique et de la prospérité pour tous », renseigne dans un communiqué de presse, l’ambassade américaine à Dakar.



Selon la même source, le secrétaire d'État adjoint Campbell a entamé son séjour par une visite de la centrale électrique au Cap des Biches, où le Millenium Challenge Corporation des États-Unis travaille avec nos partenaires sénégalais pour mettre en œuvre un investissement de 550 millions de dollars du gouvernement des États-Unis, et 50 millions de dollars supplémentaires du gouvernement du Sénégal, pour moderniser le réseau électrique du Sénégal, étendre l'accès à l'électricité dans les zones rurales, et aider à assurer un accès fiable et abordable à l'électricité pour des millions de Sénégalais. Au cours de sa visite, précise-t-on, il a rencontré le ministre sénégalais de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, qu'il a remercié pour le partenariat permanent du Sénégal dans le cadre de cet important projet, qui permettra aux entreprises de se développer, d’accroître la productivité et les investissements au Sénégal et, en fin de compte, de soutenir la croissance économique - une priorité absolue pour nos deux pays.



Ensuite, ajoute l’ambassade américaine, il a assisté à une cérémonie de signature aux Almadies pour célébrer un engagement de financement de 81 millions de dollars entre la United States’ International Development Finance Corporation (Dfc) et l’entreprise sénégalaise Vacap S.A., qui va doter Dakar de nouveaux hôtels de luxe. Cet accord de 81 millions de dollars, explique-t-on, représente un investissement dans le peuple et l'avenir du Sénégal, et les États-Unis se réjouissent de développer leurs partenariats avec le secteur privé sénégalais afin d'encourager l'investissement, le commerce, et l'approfondissement des liens économiques entre nos deux pays. L'investissement stimulera également le secteur touristique dynamique du Sénégal, de sorte qu'un plus grand nombre de visiteurs internationaux auront l'occasion de découvrir la cuisine, la culture et l'incroyable hospitalité du Sénégal », détaille le communiqué.



Dans la soirée du 17 juin, le secrétaire d’État adjoint Campbell a rencontré le Président Bassirou Diomaye Faye, pour le féliciter, ainsi que le peuple sénégalais, d’avoir organisé une élection présidentielle libre, équitable et pacifique en mars 2024. Au cours de la réunion, le secrétaire d’État adjoint a réitéré l’engagement continu des États-Unis envers le partenariat entre les États-Unis et le Sénégal et a souligné notre dévouement commun aux principes de la démocratie, de la sécurité régionale et de la prospérité pour tous.



Enfin, dans la matinée du 18 juillet, il a rencontré un groupe d’entrepreneurs sénégalais du secteur des technologies, afin d’apprendre davantage sur la manière dont leurs entreprises améliorent les indicateurs en matière de santé, augmentent l’accès au financement, favorisent l’autonomisation des femmes et développent le commerce électronique pour le peuple sénégalais.

Adou FAYE





