Visite à la mosquée Masdjid As Salam de liberté 6 : le Grand Mufti de Jérusalem remercie le peuple sénégalais pour sa « solidarité sans faille » envers la Palestine

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

C'est devant un parterre de sommités, composé de penseurs, d'intellectuels, d'imams, de chercheurs entre autres que le Mufti général de Palestine et de Jérusalem, son Eminence Cheikh Mohamad Ahmad Hussein s'est adressé aux musulmans venus en masse prendre à la prière de Icha (gué) à la mosquée Masdjid As Salam de Liberté 6 extension sur invitation du Forum islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal (FIDES). D’emblée, il a vivement remercié « le peuple sénégalais qui ne cesse de manifester sa solidarité sans faille envers le peuple frère de Palestine » malgré la distance géographique.

Au cour de son speech, la situation en Palestine notamment « l'injustifiable occupation de leurs terres, l'antisémitisme congénital » qu'on leur attribue, alors que « les pires sévices leurs sont infligés par les Israéliens ».

Le représentant attitré des Palestiniens et des arabes n'est pas passé par quatre chemins pour décrire le « sabotage par l'Etat Hébreux des négociations de paix, sa colonisation accélérée des territoires Palestiniens occupés et des offensives meurtrières soutenues par les grandes puissances d'Europe et d'Amérique ».

Une thése confortée par l'ambassadeur de Palestine à Dakar, son excellence Abdal Rahim Al Farra, en revenant sur ce qu'il qualifie de question qui s'installe de nos jours dans les consciences collectives comme une question coloniale neuve. Le diplomate de dire : « on a beau ignorer la question Palestinienne, elle revient toujours avec force car elle détermine en dernière instance la paix durable du Moyen Orient et de la Méditerranée ».

Pour sa part le secrétaire général du forum islamique, Dr Mohamed Said Bâ s'est dit « honoré » de la présence au Sénégal du grand Mufti de Palestine et de Jérusalem, « capitale permanente de la culture islamique, mais compte surtout relayer son message en tant qu'imam à travers ses prêches et des publications d'articles afin de sensibiliser les sénégalais sur la cause palestinienne ».

A signaler que c'est ce 29 Novembre que la communauté internationale commémore la journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien proclamée par l'organisation des nations unies en 1977



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos