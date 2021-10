Visite d’échanges : Abidjan s’inspire de l’exemple du 3FPT Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 03:42 | | 0 commentaire(s)|

Pour la délégation du FDFP, le but de cette visite est de s'imprégner du modèle de financement du 3FPT, de ses pratiques et outils de recherche et de gestion des ressources issues des relations avec les partenaires techniques et financiers. Créé en 1991, le FDFP a pour mission de contribuer par le financement, au développement de la formation professionnelle et continue en Côte d'Ivoire. Forte de sept personnes, la délégation ivoirienne va explorer au cours de son séjour au Sénégal plusieurs pratiques en cours au 3FPT que sont : le financement des plans de formation des entreprises selon le mode « guichet », les actions d'accompagnement en direction des établissements de formation et des jeunes à travers les demandes individuelles de formation, la recherche et la gestion des ressources additionnelles mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers. Rachel LIABRA, chef de délégation ivoirienne se dit satisfaite de la rencontre au vue du programme qui a été conçu pour l'occasion. « Ce que nous attendons c'est vraiment de nous inspirer des dispositifs de financement du 3FPT. Nous avons remarqué qu'il y a des programmes innovants, des méthodes et outils innovants au 3FPT qu'il serait bien que nous sachions et que nous voyons comment les adapter à notre institution au FDFP Abidjan ». Elle fait savoir que « les rencontres que nous aurons au Ministère nous permettrons de connaitre la politique de formation professionnelle continue et de l'apprentissage notamment au Sénégal à Dakar et puis les rencontres avec les partenaires techniques financiers (PTF) nous permettrons de savoir comment aborder cette question-là parce que nous avons aussi en vue de recueillir des fonds additionnels pour pouvoir financer les demandes que nous avons ». Durant la mission, la délégation du (FDFP) aura l'occasion de tenir des séances de travail avec les équipes techniques du 3FPT, de rencontrer : la direction de l'apprentissage, la coordination du projet PEJA, la direction de la formation professionnelle ainsi que quelques partenaires techniques et financiers, une visite est aussi prévue dans les ateliers d'apprentissage de référence à Fatick et Kaolack. A cette occasion, Mme Mame Aby SEYE, Directrice du 3FPT a précisé que c'est une mission qui se prépare depuis un moment. Une mission parmi tant d'autres parce que, « depuis 2016 à maintenant, c'est le neuvième fonds que reçoit le 3FPT ». La Directrice du 3FPT n'a pas manqué l'occasion de mentionner que « Ce n'est pas parce qu'on reçoit qu'on est toujours en train de donner ». « On donne mais on reçoit également. Nous ne faisons pas le déplacement mais c'est comme si nous étions dans les différents fonds qui sont venus nous visiter. Nous espérons que cette semaine va permettre au fonds ivoirien de repartir avec de belles perspectives », conclut Mme SEYE. Abdou Djarma Lawal, président du Réseau Africain des Institutions et des Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO) dira que cette rencontre entre ces deux fonds va dans la droite ligne des activités du RAFPRO. « Elle va dans les sens de la mutualisation, des échanges d'expérience à tous les niveaux pour permettre à nos différents fonds membres du réseau d'avancer parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Ce qui existe au Sénégal, ça ne vaut pas la peine que le FDFP cherche à fabriquer de nouveau en Côte d'Ivoire ». Rappelons que le 3FPT est un instrument de référence pour le développement d'un capital humain de qualité, qui a pour mission : le financement de la formation du personnel des entreprises, des GIE et des membres des organisations professionnelles; des centres et institutions de formations professionnelles et techniques, des jeunes en quête de qualifications mais aussi la mise en place d'un dispositif d'assurance qualité incluant l'établissement de normes, l'accréditation des organismes publics et privé de formation, les audits de qualités. Par Tamaltan Inès SIKNGAYE



Source : http://reussirbusiness.com/actualites/visite-decha...

