Visite d'une délégation de la SSPP-Le Soleil: le travail du quotidien national apprécié par Serigne Mountakha
Jeudi 23 Septembre 2021

En prélude à l'édition 2021 du Grand Magal de Touba prévue dimanche prochain, le Directeur général de la Société sénégalaise de presse et de publications (SSPP-Le Soleil), Yakham Mbaye, a conduit mercredi une forte délégation composée d'une quarantaine d'agents de l'entreprise à Touba pour une série de visites de courtoisie et de ''ziarra''. Accueillie par Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma, ministre-conseiller et président de la commission culture et communication du Comité d'organisation du grand Magal, la délégation du Soleil a été reçue par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, chez lui à Darou Minam. Au cours de son tête-à-tête avec le religieux, M. Mbaye a réitéré son attachement à la famille de Cheikhoul Khadim et particulièrement au patriarche de la communauté mouride. Il a également annoncé au marabout le projet du cahier spécial Touba dont une part importante est consacrée à ses « magnifiques œuvres » depuis qu'il est porté à la tête du khalifat. « Nous avons voulu tendre nos mains à Serigne Mountakha pour qu'il prie pour le Sénégal, pour le président de la République, pour notre société [SSPP-Le Soleil] sachant qu'avec cette pandémie, toutes les sociétés, surtout les entreprises de presse, sont en difficultés. Nous avons profité de l'occasion pour expliquer à Serigne Mountakha l'œuvre que nous préparons actuellement, un spécial Soleil Touba, qui va relater les grandes et magnifiques œuvres du khalife général », a-t-il fait savoir. Selon M. Mbaye, le guide religieux a apprécié cette démarche de la SSPP- Le Soleil et surtout l'intérêt qu'elle manifeste pour une œuvre qui lui tient à cœur, à savoir l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Le fils de Serigne Bassirou Mbacké s'est dit profondément touché par cette œuvre journalistique qui sera diffusée avant le jour-j. Serigne Mountakha Mbacké, qui a d'ailleurs salué le « travail remarquable » du quotidien national, a prié pour son rayonnement et pour le Directeur général, Yakham Mbaye. La délégation de la SSPP-Le Soleil est ensuite reçue par Sokhna Bally Mbacké Mountakha. Cette dernière, émue par cette visite de courtoisie, a, elle aussi, rappelé devant l'assistance ses relations cordiales avec M. Mbaye. Les mêmes propos sont tenus par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du khalife général des mourides. Recevant la direction du Soleil, il a également magnifié le professionnalisme des agents de l'astre de Hann et le rôle important de celui-ci en termes d'informations crédibles dans le paysage médiatique sénégalais.



Source : Source : http://lesoleil.sn/visite-dune-delegation-de-la-ss...

