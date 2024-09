Visite de Bassirou Diomaye Faye à Tivaouane : Le Khalife Serigne Babacar Sy évoque subtilement le cas Cheikh Oumar Diagne…

Selon iGFM, lors de cette rencontre empreinte de courtoisie, le chef de l'État a réitéré son engagement à soutenir les foyers religieux et a proposé d'institutionnaliser la collaboration entre l'État et les autorités religieuses, notamment pour mieux organiser les événements tels que le Mawloud.



En réponse, le Khalife Serigne Babacar Sy a exprimé sa reconnaissance pour les efforts du président en faveur de l'organisation du Gamou et a assuré que toutes les instructions avaient été scrupuleusement suivies.



Mais il a aussi évoqué le cas d’un collaborateur du président, en signalant qu'une intervention modérée et justifiée pourrait être envisagée, tout en assurant que cela ne ferait l'objet d'aucune pression déraisonnable. Une façon subtile d’évoquer le cas Cheikh Oumar Diagne…



Selon nos confrères, il a réitéré son soutien au chef de l’État, tout en soulignant la difficulté de la mission qui lui incombe. Le Khalife a rappelé que la responsabilité du président est immense, car il doit guider l’ensemble de la nation.