Visite de Bassirou Diomaye à Sangomar : Le Président magnifie l’abnégation, le mérite des acteurs et réitère son engagement pour la transparence « J'ai effectué ce matin, une visite sur la plateforme #Sangomar, où les premiers barils de pétrole sont en train d'être produits. » C’est l’entame d’un post du Président Bassirou Diomaye Faye, qui magnifie l’abnégation et le mérite des acteurs et réitère son engagement pour la gestion transparente des ressources.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2024 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

« Je salue l’abnégation et le mérite de tous ceux qui ont cru à la présence de cette ressource au fond de nos océans et fait la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal. J’exprime également ma fierté après avoir vu à l'œuvre, de brillants jeunes Sénégalais-es déployer leur savoir-faire au cœur de cette impressionnante plateforme.



Je réitère mon engagement et celui du gouvernement, pour une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles, au bénéfice du peuple Sénégalais. »



