Visite de Macky Sall à Lyon, Hamidou Bocoum décroche l’aval du Président

« Toute la population sénégalaise de Lyon vous réclame, donc demande votre présence. » C’est cette invitation que Hamidou Bocoum, le tout nouveau coordonnateur de l’Apr dans la région de Rhône-Alpes-Auvergne a adressée au chef de l’Etat. Il s’adressait à l’assistance, à Paris, lors d’une rencontre, en marge du Forum Paix et sécurité, présidé par le Président Macky Sall.





« Votre dernière visite à Lyon remonte à des années avant votre accession au pouvoir », a rappelé Hamidou Bocoum accompagné de la délégation de la coordination Auvergne Rhône-Alpes pour qui il a été un fidèle messager. Une invitation que le chef de l’Etat a acceptée avec enthousiasme malgré son calendrier chargé. Par ailleurs, le Président n'a pas manqué de saluer l'engagement et la fidélité des militants d’Auvergne Rhône-Alpes..





Au cours de la même rencontre, Amadou Talla Daff, coordonnateur du Directoire des Sénégalais de l’Extérieur de l’Apr a demandé la remobilisation des militants pour réorganiser toutes les sections existantes, de travailler en synergie pour la massification et surtout s’ouvrir aux à nos partenaires que compose Benno Bokk Yaakaar. Daff a magnifié la présence massive des femmes et a exhorté à une meilleure implication des jeunes. Concernant ces derniers, il nous invite à aller chercher les binationaux qui constituent une réserve de voix bienvenue pour le parti.

Source : https://www.exclusif.net/Visite-de-Macky-Sall-a-Ly...