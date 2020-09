Visite de Macky Sall dans des zones inondées: Le Cored épingle la Rts 1

La télévision publique prise en flagrant délit de manipulation par le Comité d’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie (Cored). Dans un communiqué parcouru par nos confrères de «L’As», le Cored dit avoir constaté que dans son émission «Saytu» de vendredi dernier, consacrée à la question des inondations, la Rts 1 a montré des images du chef de l’Etat en visite nocturne dans des zones inondées.



Or, il s’avère que cette visite remonte à 2012, selon le Cored. Pour le tribunal des pairs, dans le contexte actuel, la diffusion de ces images est de nature à induire le téléspectateur en erreur en faisant croire que le président de la République est descendu sur le terrain suite aux inondations survenues récemment dans le pays. Ainsi, le Cored rappelle aux médias et aux télévisions en particulier le respect du principe de «l’honnêteté vis-à-vis du téléspectateur». Dans le cas d’espèce, soulignent les membres du Cored, le principe de l’honnêteté aurait dû amener la Rts1 à préciser qu’il s’agit d’images d’archives de 2012, et par conséquent les accompagner de la mention «Archives».

