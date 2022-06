Visite de Sa Majesté la Reine Maxima du Royaume des Pays-Bas au ministère de la femme : un débat sur les stratégies d’inclusion financière en Afrique pour les femmes et les groupes vulnérables. Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 01:31 | | 0 commentaire(s)|

En sa qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies pour la promotion des services financiers accessibles à tous, Sa Majesté la Reine Maxima du Royaume des Pays-Bas, en compagnie d’une délégation, a rendu visite ce jeudi à Mme le Ministre Ndèye Saly Diop Dieng, la ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des droits des enfants.



Cette visite est une opportunité saisie par le ministre pour échanger avec sa majesté sur certains points essentiels tels les déterminants de l’inclusion financière dans notre pays, mais aussi d’identifier et d’analyser les défis qu’il conviendrait d’adresser pour prendre en charge plus particulièrement les femmes et les groupes vulnérables.



Étant donné que le pays a fixé le cap de son développement socio-économique à l’horizon 2035, à travers le Plan Sénégal Émergent aligné sur les Objectifs de Développement durable et qui constitue notre unique référentiel de politique publique. Ainsi, parmi eux, la stratégie nationale pour l’autonomisation économique des femmes (SNAEF) élaborée par mon département et la stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF) élaborée par le Ministère des Finances et du Budget ont particulièrement retenu l'attention du ministre.



En effet, la combinaison de la SNAEF et de la SNIF a inspiré l’élaboration d’un programme pour l’amélioration de l’accès à des services financiers à fort impact socio-économique pour les femmes et les groupes vulnérables. Un programme qui comprend trois volets, à savoir la promotion de la finance digitale comme puissant levier d’inclusion financière des femmes et des groupes vulnérables; la promotion d’un market-place pour la distribution au dernier kilomètre des biens et services; et la promotion d’un tissu industriel de transformation des produits agricoles pour les femmes.



Toutefois, dans son discours, le ministre après avoir exposé son dessein, compte sur le plaidoyer de Sa Majesté la Reine Maxima du Royaume des Pays-Bas en sa qualité de Mandataire spéciale du Secrétaire Général des Nations-Unies pour la promotion des services financiers accessibles à tous pour mobiliser les partenaires de la coopération bi et multilatérale afin de placer les femmes et les groupes vulnérables au cœur des stratégies d’inclusion financière en Afrique.



